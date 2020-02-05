Foça'da fırtına ve sağanak - Son Dakika
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Foça'da fırtına ve sağanak

6 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, gece saatlerinden beri etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Foça'da fırtına ve sağanak, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde, gece saatlerinden beri etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın saatteki hızı 90 kilometreyi bulurken, Büyükdeniz Limanı ve çevresinde bağlı yat ile teknelerin zarar görmemesi için sahipleri kıyıda bekledi.

Foçalılar, gece saatlerinden beri etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle bugün evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmayınca sokaklar boş kaldı. Rüzgarın saatteki hızının 90 kilometreyi bulduğu ilçede bazı kafe ve dükkanların tenteleri ile masaları, uçtu. Fırtınanın yönü itibarıyla en çok etkili olduğu bölge olan Büyükdeniz Limanı ve çevresinde bağlı yat ve teknelerin sahipleri ise zor anlar yaşadı. Foçalılar, yat ve teknelerinin birbirine çarpma ve halatlarının kopma ihtimaline karşı hemen müdahale edebilmek için kıyıda bekledi. Karadeniz ve Marmara bölgelerinden avlanmak için bölgeye büyük balıkçı tekneleriyle gelenler, Foça Balıkçı Barınağı'na çekildi. İlçede meteorolojinin uyarısına göre, saat 18.00'den sonra fırtınanın batı yönünden esmesiyle olumsuzluklar yaşanabileceği düşüncesiyle Foçalılar, tedbirlerini artırmaya çalışıyor.Tekne sahiplerinden Tamer Yavuzbarut, denizcilik tabiriyle 7 bofor şiddetindeki fırtınanın etkilerinden teknelerini korumak için hazır beklediklerini anlatarak, "Havanın akşam saatlerinde batıya dönmesi 18.00 ile 21.00 saatleri arasında bu yönden şiddetli esmesi uyarısı var. Eğer eserse Foça'daki tekneler için büyük tehlike oluşturuyor. Biz de tedbir almaya çalışıyoruz" dedi.


Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:11 Kaynak: DHA
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