Foça'da gün batımı güzelliği
16 dakika önce
İZMİR'in Foça ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:58 Kaynak: DHA
İZMİR'in Foça
ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bıraktı.
Turistik ilçe Foça, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra muhteşem gün batımı manzarasıyla da dikkat çekti. Güneşin battığı sırada gökyüzünün kızıla dönmesi ortaya doyumsuz görüntüler çıkardı. Gökyüzündeki görsel şölen, birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Sahile koşan fotoğraf tutkunları, o anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi.
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