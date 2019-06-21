Son Dakika Haberleri: Foça'da gün batımı güzelliği
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Foça'da gün batımı güzelliği

1 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bıraktı.

Foça'da gün batımı güzelliği, System.String[]


İZMİR'in Foça ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bıraktı.
Turistik ilçe Foça, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra muhteşem gün batımı manzarasıyla da dikkat çekti. Güneşin battığı sırada gökyüzünün kızıla dönmesi ortaya doyumsuz görüntüler çıkardı. Gökyüzündeki görsel şölen, birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Sahile koşan fotoğraf tutkunları, o anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
İzmir, Foça, Güncel
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