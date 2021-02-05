Foça'da güneşi gören sahile koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Foça'da güneşi gören sahile koştu

05.02.2021 13:52
Foça'da güneşi gören sahile koştu

Foça'da güneşi gören sahile koştuİZMİR'in Foça ilçesinde, yağmur ve rüzgarlı havanın ardından gelen güneşli havayı fırsat bilenler sahili doldurdu.

Foça'da güneşi gören sahile koştu

İZMİR'in Foça ilçesinde, yağmur ve rüzgarlı havanın ardından gelen güneşli havayı fırsat bilenler sahili doldurdu. Yazdan kalma manzaralar yaşanırken kimi zaman maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edenlerin olduğunu görüldü.

İzmir'i vuran sağanak yağmurun ardından yüzünü gösteren güneşli hava yazı aratmadı. Hava sıcaklığının 20 olarak ölçüldüğü Foça'da sahil kesimi doldu. Ahşap iskeleler de gruplar oluşturarak oturanlar, kumsalda oynayan çocuklar, sahile atılan seyyar sandalye ve masalarda yarlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri tüketenler, renkli görüntüler oluşturdu. Kimileri ise oltalarını denize atıp balık tutmaya çalışarak güneşli havanın tadını çıkardı. İskele üzerinde organizasyon yapıp, evlenme teklifi için kız arkadaşını beklerken bir genç ise çevredekilerin ilgi odağı oldu.

İki gün önce gece yaşanan sel felaketinin izleri sahil bandında ve ilçenin muhtelif yerlerinde hala görülürken vatandaşlar yazdan kalma bir gün yaşamanın keyfine vardı. Büfe, kafeterya ve balık ekmek dükkanları tezgahtan ve paket satış yaparak özellikle günü birlik Foça'ya gelen tatilcilerin ihtiyaçlarını karşıladı. Mutasyona uğramış kovid-19 virüsü gündemde yerini korurken, sahilde ve iskelelerde oturan bazı kişilerin zaman zaman maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
22 yaşındaki genç kız, iş kazasında hayatını kaybetti 22 yaşındaki genç kız, iş kazasında hayatını kaybetti İzmir ve çevre illerde AK Parti milletvekili adayları için temayül yoklaması İzmir ve çevre illerde AK Parti milletvekili adayları için temayül yoklaması İzmir'in 6 ilçesi vekil istiyor: '500 bini aşan nüfusa sahip bölgede 20 yıldır vekil seçilmedi' İzmir'in 6 ilçesi vekil istiyor: '500 bini aşan nüfusa sahip bölgede 20 yıldır vekil seçilmedi'

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça'da güneşi gören sahile koştu - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Galatasaray'ın borcu açıklandı! Net miktar 4 milyar 633 milyon TL
14:41 Galatasaray'ın net borcu 4 milyar 633 milyon lira
14:38 Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılışının ardından üyelikler e-Devlet üzerinden bir bir iptal ediliyor
14:32 Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar
10:59 AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı
14:15 Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den eşi Wanda Nara'ya servet değerinde barışma hediyesi
14:03 Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'da Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki
14:09 Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den eşi Wanda Nara'ya servet değerinde barışma hediyesi
14:08 3 ay önce apar topar kalp ameliyatı olan Ahmet Mümtaz Taylan son durumunu paylaştı: İşimdeyim, gücümdeyim
14:03 Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki Kuran ve Türk bayrağı saldırılarına büyük tepki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 14:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: Foça'da güneşi gören sahile koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement