Foça'da hükümlülerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesindeki, Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bulunan iş yurtları atölyelerinde çalışan aralarında Brezilya, Sudan ve Suriye uyrukluların da bulunduğu 23 hükümlü, nisan ayı maaşlarını, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Hükümlüler dilekçeyle başvurdukları cezaevi yönetiminden, bağışlarının ilgililere ulaştırılmasını istedi.

Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki iş yurdu atölyelerinde çalışan hükümlülerden Ozan Zengin ve Haydar Sudan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi. İki arkadaş, cezevindeki diğer hükümlülere "Bizlerin de yapacağı bir şeyler olmalı" dedi. Bunun üzerine aralarında Brezilya, Sudan ve Suriye uyrukluların da bulunduğu 23 hükümlü, iş yurdu atölyelerindeki çalışmaları karşılığında hak kazandıkları nisan ayı maaşlarını bağışlama kararı aldı. Hükümlüler, kararlarını bir dilekçe ile Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu yönetimine bildirdi.

Kampanyaya destek için arkadaşlarına öncülük eden hükümlü Ozan Zengin, "Mahkumlar da bu ülkenin evlatları. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Başka Türkiye yok. Bizler kader planında cezaevine girmiş insanlarız. Hatamızı fark ettik, pişman olduk. Kurumda kaldığımız sürece atölyemizde azimle çalışıp,üretime katkı sağladık. Devletimizin bizlere kol kanat germesini burada da hissettik. Gönlümden gelerek maaşımı bağışlıyorum" dedi.

Hükümlü Haydar Sudan da "Bizler Çanakkale neslinin torunlarıyız. Haberlerde 7'den 70' e herkesin kenetlenmesinden etkilenerek, bu kampanyayı başlattık. Devletimize, milletimize bizim de katkımız olsun istedik. Koronavirüs salgını kapsamında tüm cezaevi personeli de bizim sağlığımız için evlerinden, çocuklarından ayrıldı. Gördük ki biz bir aileyiz, o zaman elimizden geleni yapacağız. Allah bizlerin, tüm cezaevi çalışanlarının yardımcısı olsun. İnşallah tez vakitte, bu kötü günleri atlatacağız. Keşke elimizden daha fazlası gelse de feda etsek" diye konuştu.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Murat Yılmaz ise hükümlülerin davranışının, çağdaş infaz anlayışıyla topluma kazandırılmalarının somut örneği olduğunu belirtip, örnek davranışları nedeniyle teşekkür etti.