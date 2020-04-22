Foça'da huzurevinde tedbir için test yapıldı 4 pozitif vaka çıktı - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Reha Midilli Necla Ana Huzurevi'nde tedbir amaçlı yapılan testlerde 4 kişi de Kovid-19 bulgusuna rastanıldı. Pozitif çıkan testlerin 2'sinin huzurevi çalışanı, diğer 2 kişinin ise huzurevinde kalan yaşlılara ait olduğu öğrenildi.

Foça'da Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı'nca yaptırılan, 2010 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) devredilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Reha Midilli Necla Ana Huzurevi'nde personel ve kalan sakinlerine koronavirüs testi yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün Hıfzısıhha Kurulu'na önerisiyle tedbir amaçlı olarak personel ve huzurevinde konaklayanlardan alınan numunelerin yapılan testlerin sonucunda 2 personel ile huzurevinde kalan 2 yaşlı vatandaşta Kovid-19 vakasına rastlanıldı.