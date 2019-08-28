Foça'da kadın cinayetlerine tepki

İZMİR'in Foça ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, kadın cinayetlerini protesto etti.Yenifoça Forum ve Foça Barış Kadınları Platformları üyeleri, dün saat 20.00 sıralarında, Yenifoça Belediye Meydanı'nda bir araya geldi. Eylemde yaklaşık 100 kişi, son olarak Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak, öldürülen Emine Bulut cinayeti başta olmak üzere kadın cinayetlerini protesto etti. Kadınlar; 'Yasta değil isyandayız', 'Ölmek istemiyorum #Emine Bulut', 'İstanbul Sözleşmesini uygula', 'Yargı erkek şiddetini cezalandırmıyor', 'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz', 'Erkek adalet değil gerçek adalet' yazılı dövizler taşıdı. "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları atan topluluk, kadın cinayetlerini protesto etti.Basın açıklamasını okuyan Yenifoça Forum Platformu dönem sözcüsü Ezgi Levent, İstanbul Sözleşmesi'nin, insan hakları ihlali olan kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi için yöntemleri belirleyen en kapsamlı ve güncel uluslararası belge olduğunu belirterek, uygulanmasını istediklerini söyledi.