Foça'da kara keçisinin nesli tükenme tehlikesi altında

İZMİR - Türkiye'de en yaygın evcil keçi ırkı olan karakeçi ırkının neslinin tükenmek üzere olduğunu söyleyen İzmir Foçalı vatandaşlar, "Yerli ırkımıza sahip çıkalım" çağrısı yaptı.

Genellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi sahil kuşağı ile Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilen kara keçiler, sıcak ve soğuğa toleranslı, yağsız ve yüksek aromalı et veren, makiliklerden iyi yararlanabilen, dayanıklı, uzak mesafelere iyi yürüyebilen süt verimi yeterli, yüksek kalitede deri veren iri vücut yapılı bir keçi ırkı olarak biliniyor. İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Köyü'nde hayvancılık işi ile uğraşan Hasan Çelikkol ve oğlu Musa Çelikkol kara keçi neslinin tükenmekte olduğunu, yerli ırka sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Hasan Çelikkol, "Foça muhitinde kara keçi kalmadı, hepsini bitirdiler. Beyaz keçilerin sütü açıktır ayran gibidir, kara keçinin sütü aynı manda sütü gibidir. Esas organik süt kara keçi sütüdür. Bu hayvanlar doğadan yer. Yemle ya da başka bir şey ile beslenmiyor. Kara keçinin sütü azdır ve ama lezzetlidir. Ancak yem olmadığı için zamanla sütleri kesiliyor" dedi. Babası ile aynı çiftlikte hayvancılık yapan Musa Çelikkol da, "Şu anda kara keçi ırkı nesli tükenmek üzere. Nedense bu hayvancılığı yapan arkadaşlar Avrupa Birliğinden gelen, İsveç'ten gelen hayvanlara özen göstermeye başladı ama yerli ırkımızı kaybetmek üzereyiz. Yerli ırklarımıza sahip çıkalım. Kara keçiler öbür hayvanlar gibi değil. Karakeçiler dayanaklıdır. Sütü azdır ama yağlıdır. Peyniri lezzetlidir. Maltızların sütleri fazladır ama su oranı yüksektir" diye konuştu.