Son Dakika Haberleri: Foça'da Kış Ortasında Bahar

Foça'da Kış Ortasında Bahar

1 saat önce

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'ya, güneşli havanın etkili olmasıyla hafta sonu yüzlerce kişi geldi.

Foça'da Kış Ortasında Bahar, System.String[]
İZMİR'in turistik ilçesi Foça'ya, güneşli havanın etkili olmasıyla hafta sonu yüzlerce kişi geldi. Foçalılar ve yakın çevreden gelenler, sahili doldurdu.

İzmir ve yakın yerleşim yerlerinden Foça'ya akın, cuma akşamından başladı. Hava sıcaklığının 17- 18 dereceleri geçmesiyle hafta sonu ilçe merkezi ve Yenifoça sahilleri, kalabalıklaştı. Bazı kişiler, banklara otururken, bazıları da seyyar sandalyelerini açtı. Ahşap iskelelerde uzanarak, güneş keyfi yapanlar da oldu. Bebeklerini arabalarında gezdirenler de olurken, taş evlerin önlerinde hatıra fotoğrafları çektirip, tarihi yapıları dekor olarak kullanarak, selfie yapanların olduğu da görüldü. Balık avı için erken kalkanların yanı sıra saatlik turlara bile tam kapasite kaldırılan gezi tekneleri ile hemen hepsi dolan balık restoranlarının işletmecileri, zor geçen kış sezonunda nefes aldı. Foça'nın ünlü dondurmacısı önünde sabahtan gecenin ilerleyen saatlerine kadar kuyruklar eksilmezken, seyyar ve sabit diğer esnaf da kalabalıktan nasibini aldı. Güneş battıktan sonra da sıcaklığın düşmediği, rüzgarsız, sakin, temiz havada sahilin farklı yerlerinde sokak müzisyenleri konser verdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:56 Kaynak: DHA

Yenifoça, İzmir, Foça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi

İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Türkeş'in Evi Müzeye Dönüştürülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:44:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Foça'da Kış Ortasında Bahar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]