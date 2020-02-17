Foça'da Kış Sinemaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Foça'da Kış Sinemaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Foça'da Kış Sinemaları tüm hızıyla devam ediyor

22 dakika önce

Sinemaseverler Foça'da Kış Sinemaları gösterimleri kapsamında 15 Şubat Cumartesi günü, Emin Alper'in yönettiği 'Tepenin Ardı' isimli filmi izledi.

Foça'da Kış Sinemaları tüm hızıyla devam ediyor, System.String[]

İlk gösterimi Berlin Film Festivalinde yapılan ve yurt içi-yurt dışında düzenlenen birçok film festivalinde onlarca ödül kazanan heyecan dolu filmin ardından; sinemaseverler ve genç sinemacılar, yönetmen Emin Alper'in katıldığı söyleşide sanatçıya sorular yöneltti.

Foça'da Kış Sinemalarının Mart ayında, Yönetmen Hüseyin Karabey'in filmlerinden oluşan 4 gösterim ve söyleşiyle devam edeceğini belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; Yönetmen Emin Alper'e ve Kış Sinemaları koordinatörü oyuncu Gizem Erman Soysaldı'ya teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:25 Kaynak: Bültenler
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