Foça'da Kış Sinemaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

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Foça'da Kış Sinemaları tüm hızıyla devam ediyor
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Sinemaseverler Foça'da Kış Sinemaları gösterimleri kapsamında 15 Şubat Cumartesi günü, Emin Alper'in yönettiği 'Tepenin Ardı' isimli filmi izledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:25 Kaynak: Bültenler
İlk gösterimi Berlin Film Festivalinde yapılan ve yurt içi-yurt dışında düzenlenen birçok film festivalinde onlarca ödül kazanan heyecan dolu filmin ardından; sinemaseverler ve genç sinemacılar, yönetmen Emin Alper'in katıldığı söyleşide sanatçıya sorular yöneltti.
Foça'da Kış Sinemalarının Mart ayında, Yönetmen Hüseyin Karabey'in filmlerinden oluşan 4 gösterim ve söyleşiyle devam edeceğini belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; Yönetmen Emin Alper'e ve Kış Sinemaları koordinatörü oyuncu Gizem Erman Soysaldı'ya teşekkür etti.
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