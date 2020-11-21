Foça'da kısıtlamalar ve denetimler başladı - Son Dakika

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, pandemi önlemleri kapsamında işletmeler saat 20.00'de kapanırken, geciken müşterilere işletme sahipleri uyurılarda bulundu. İşletmelere ise güvenlik ekipleri tarafından kısıtlamanın başladığı hatırlatıldı.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında kısıtlamalar bugün saat 20.00'de başladı. Genelge kapsamında, Foça'da market, kafe, restoran ve benzeri yerler kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala hazırlıklarını tamamladı. Restoranlarda yemek yiyen bazı müşterilere, işletme sahipleri kısıtlamanın başladığını hatırlatarak ayrılmaları isterken, bu sırada ilginç diyolaglar yaşandı. Müşterilerinin ayrılmasını bekleyen bazı işletmelere ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasal işlem yapılmaması için belirlenen vakitlerde kapatma uyarısı yaptı.