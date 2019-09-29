Foça'da kıyıya vuran petrol kirliliğinde temizlik çalışması başlatıldı

İZMİR'in Foça ilçesinde, amatör balıkçılar tarafından görüntülenen yağmur sularının sanayi tesisinin atık havuzu taşırması sonucu petrol atıkları nedeniyle oluşan kirlilik, Gencelli ve Aliağa ilçelerinin Çakmaklı mahalleleri'ndeki sahili vurdu. Yöre halkı ve çevrecilerin ihbarıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce sahilde temizleme çalışmaları başlatıldı.

Geçen 25 Eylül'de, Foça'da denize açılan amatör balıkçıların Gencelli açıklarında tespit ettiği, cep telefonları ile aldıkları görüntü ve fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştıkları kirlilik, rüzgarın da etkisiyle bugün Gencelli sahillerine vurdu. Durum Sahil Güvenlik ile Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'ne ihbar edildi. Sahilin durumunu yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, yüklenici firmayı devreye sokarak 20 kişiyi aşkın ekiple sahilden petrol atıklarını emdirme ve vakumlama yoluyla temizleme çalışması başlattı. Kirliliğin gemilerden değil, bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun ani ve aşırı yoğunlukta yağan yağmurun etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ifade edildi. 4 gün önceki ihbarların ardından atık toplama gemileriyle duruma müdahale edilmeye çalışıldığı, ancak çok geniş bir alana parça parça yayılan kirliliğin, rüzgarın etkisiyle bugün Gencelli sahiline vurduğu bildirildi. Denizdeki atıkların bugün akşam saatlerine kadar toplanmasına çalışılacağı, yarın ise sahildeki kum, taş ve iskelelerdeki kirliliğin yıkanarak giderilmesinin sağlanacağı bildirildi.

Foça İlçesi, Yenifoça, Gencelli, Cumhuriyet mahallelerinde oturanlar ve çevreciler kirliliğin görüldüğü andan itibaren bölgede toplandı. Çalışmaları izlerken tepkilerini de ortaya koydu. Yetkililerden bölgenin havadan, denizden, karadan sürekli izlenmesini ikinci kez yaşanan çevre felaketinden ders alınıp kirliliğe neden olan gemi ve sanayi tesisleri için önleyici ve yaptırım gücü yüksek tedbirlerin alınmasını istedi.

'GENZİ YAKACAK KADAR YOĞUN MAZOT KOKUSUYLA BAŞLADI'

25 Eylül'den beri burada genzi yakacak derecede mazot kokusu ve denizde kirlilik olduğuna dair şikayetler aldıklarını belirten Yenifoça Forum Platformu Sözcüsü ve Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent, denizin ortasındaki kirliliğin bugün sahile vurduğunu söyledi.

HALK VE ÇEVRECİLERDEN TEPKİ

Foça Çevre Platformu (FOÇEP) Sözcüsü Bahadır Doğutürk ise 30 Ağustos 2018 günü aynı sahada ciddi bir çevre felaketinin yaşandığını söyledi. Doğutürk, "Aliağa gibi önemli bir bölgede 24 saat esasıyla havadan kontrol sistemleri dahil, petrol yayılmasını önleyecek bariyerlerin hazır tutulması lazım" dedi.