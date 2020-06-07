Foça'da normali andıran ilk cumartesi(YENİDEN) - Son Dakika



Foça'da normali andıran ilk cumartesi



İZMİR'in Foça ilçesinde, bugün koronavirüs tedbirleri öncesini andıran bir gün yaşandı. Öğle saatlerine kadar sakin olan ilçe, akşam saatlerinde eski doluluğuna ulaştı. 3 aylık sessiz dönem vatandaşların dolduğu hareketli sokaklarla sona erdi.

Foça'da sabah saatlerinde yoğunluk yaşanmazken, saat 16.00'dan sonra çevre il ve ilçelerden gelen araçlarla trafik arttı, sokaklar doldu. Sabah saatlerinde denize gidmeyen vatandaşların birçoğu akşam saatlerinde ahşap iskelelerden atlayarak suya daldı. Cadde ve meydanlarda çoğunluğu gruplar halinda kalabalıklar oluştu. Bir kısım vatandaşlar maske ve sosyal mesafe önlemlerine dikkat ederken, çok sayıda kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Akşam saatlerinde denizde yüzenler gibi sahildeki banklarda oturup günbatımını seyredenlerin sayısı da arttı. Sokak müzisyenlerinin çaldığı şarkılarla her köşede ayrı bir konser havası yaşandı. Çocuklar, gençler şarkılara dans ederek eşlik etti.Buzlu bademciler, midye dolmacılar eski yerlerini aldı. Aylardır kapalı olan balık restoranları ve sahil kafeleri yeni normalleşme kapsamında aldıkları önlemleri uygulamaya çalışarak doldu taştı. Başta kira ve çalışanları nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan esnafın, bugünkü yoğunlukla yüzü güldü.

'KARANTİNADAN ÇIKTIK FOÇAYA GELDİK'

Çocuklarıyla sahil keyfi yapan vatandaşlardan Veysel Özel karantinadan çıktıklarını ve Aliağa'dan Foçaya rahatlamaya geldiklerini ifade ederek, Karantinadan hep beraber yeni çıktık. Aliağa'dan geldik. Foça'yı ziyaret ediyoruz. Normal hayatı özledik. Sahilde oturup manzarayı seyrediyoruz. Foça'yı seyrediyoruz. Hava almak için geçici olarak maskelerimizi çıkardık dedi.

'BALIK TUTMAYI ÖZLEDİM'

Merih Canasker ise sahilde balık tutarak denizle özlem giderdiğini dile getirerek 3 aydır evdeydik. Çıkmıyorduk. Bugün gayet güzel. Sahilide özledik. Bir tek biz değil, insanlar da sıkıldı artık. O yüzden güzel oldu. Maskem var ama şu an takmadım. Ama sağlık için insanlar maskesini takmalı. Normal hayatı faslasıyla özledik. Dışarı çıkmayı, gezmeyi, dolaşmayı, hava almayı özledk diye konuştu.

İlçe dışından gelen vatandaşlar, hava karardıktan sonra araç kuyrukları oluşturarak dönmeye başladı.