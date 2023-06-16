Aracı çalınan şahıs, asıl şoku hırsızı öğrenince yaşadı - Son Dakika
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Aracı çalınan şahıs, asıl şoku hırsızı öğrenince yaşadı

Aracı çalınan şahıs, asıl şoku hırsızı öğrenince yaşadı

16.06.2023 15:53

İzmir'in Foça ilçesinde bir kişinin otomobili çalındı. Jandarma ekipleri, otomobilin bulunması için çalışma başlattı ve şüphelinin 14 yaşındaki komşu çocuğu F.V.U. olduğunu tespit etti. Ekipler, aracı boş bir arazide buldu ve sahibine teslim etti. F.V.U. ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

İzmir'in Foça ilçesinde otomobili çalınan bir kişinin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri hırsızın peşine düştü. Otomobil ekipler tarafından boş bir arazide bulunurken, şüpheli ise ihbarcının komşusunun çocuğu çıktı.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan H.Y. bu sabah saatlerinde, otomobili ve içerisindeki 2 bin lira nakit parası ile kendisine ait banka kartının çalındığı ihbarıyla jandarma karakoluna gitti.

HIRSIZIN KİMLİĞİ ŞOKE ETTİ

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleri yönünde çalışma başlattı. Kısa süre sonra yapılan araştırmada incelenen kamera görüntüleri ve banka kartı hareketlerinden şüphelinin, Y.U.'nun komşu çocuğu F.V.U. (14) olduğu anlaşıldı.

Aracı çalınan şahıs, asıl şoku hırsızın kim olduğunu öğrenince yaşadı

ÇAMURA SAPLANINCA BIRAKIP GİTTİ

Küçük şüphelinin peşine düşen ekipler, çocuğun Y.U.'ya ait kredi kartını kullanmaya çalışınca, bir iş yerinin civarında olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, aracı çamura saplanmış halde boş bir arazide buldu. Araç, sahibi Y.U.'ya teslim edilirken, kısa zaman sonra yakalanan F.V.U. ise ekipler tarafından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Banka, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracı çalınan şahıs, asıl şoku hırsızı öğrenince yaşadı - Son Dakika


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