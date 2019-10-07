Son Dakika Haberleri: Foça'da pamuk deposu yandı, hasar büyük
Son Dakika 3. Sayfa Foça'da pamuk deposu yandı, hasar büyük

Foça'da pamuk deposu yandı, hasar büyük

1 saat önce

İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy Mahallesi'nde, pamuk deposunda çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Foça'da pamuk deposu yandı, hasar büyük, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy Mahallesi'nde, pamuk deposunda çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.


Edinilen bilgiye göre, Gerenköy Mahallesi'nde bir pamuk deposunda yangın çıktığı ihbarının ardından itfaiye ekipleri, bölgeye intikal etti. Olay yerine giden ekipler, hemen pamuk deposundaki yangına müdahale etti. Yangın sırasında depo çalışanları, kepçelerle pamukların bir bölümünü dışarı çıkardı.


İtfaiye ekipleri tarafından kontrol alınan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. - İZMİR

Gerenköy, İzmir, Foça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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