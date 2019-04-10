Son Dakika Haberleri: Foça'da Polis Haftası Etkinlikleri

Foça'da Polis Haftası Etkinlikleri

32 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü İzmir'in Foça ilçesinde törenle kutlandı.

Foça'da Polis Haftası Etkinlikleri, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü İzmir'in Foça ilçesinde törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, daire ve şube müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçedeki Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerinden askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile devam etti. Törende Gülcan Coşkun; "Ulu önderimiz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını ışığımız kabul edip, Gençliğe Hitabesi'nde söylediği gibi gücümüzü damarlarımızdaki asil kandan alarak milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz durmaksızın çalışmaya devam edecektir. " dedi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de, "Ulusumuzun huzur ve güveni için 24 saat, gece-gündüz demeden büyük özveri ile çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıldönümünü ve Polis Haftası'nı kutlar, saygılar sunarım." ifadelerini kullandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:34 Kaynak: İHA
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