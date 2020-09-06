Foça'da Romanya-Türkiye dostluğu

Türkiye Masterler ve Veteranlar Federasyonu Futbol Ligi (TMVFL) Milli Karması ile Romanya Masterler Veteranlar Milli Karması İzmir'in Foça İlçesi'nde karşılaştı. TMVFL Milli Karması'nda Maçka ve Foça Belediye Başkanları'da yer aldı. Türkiye ve Romanya profesyonel liglerinde mücadele etmiş, milli takımlarda yer almış yıldız oyunculardan kurulu konuk Romanya Milli karması maçı 2- 1 kazandı.

Profesyonel lig tecrübeli 40 yaş üzeri oyunculardan kurulu iki takım futbolcuları, oynadıkları oyun ve attıkları gollerle gençlere adeta taş çıkarttı. Sporda sürekliliğin, sağlıklı kalmak için ne kadar önemli olduğunun örneklerini veririken, futbolun inceliklerini de sergiledi. Romanya'nın golünü her iki yarıda birer tane olmak üzere milli santrfor Stefan Ciobann, TMVFL Milli Karma'nın golünü kullandığı harika serbest vuruşla Serkan Tanrıseven kaydetti. Maç dostluk ve kardeşlik görüntüleriyle tamamlandı.RUMEN YILDIZLAR OYNADI Romanya Milli Karması'nın kafile başkanlığını Galatatasaray'ın eski ünlü oyuncusu ve teknik direktörü George Hagi 'nin yardımcısı ve tercüman Niyazi Yurtsever yaptı. Romanya profesyonel lig takımlarında ve milli takımda yer almış oyuncuların yanı sıra Türkiye Süper Ligi' nde Ankaragücü 'nün eski oyuncusu Stelian Carabas ve Bursaspor 'un eski oyuncusu Cornel Frasineanu da Romanya Milli Karması formasıyla sahaya çıktı. ESKİ DOSTLARDAN MESAJ VAR Niyazi Yurtsever, Romanya'da ve Türkiye'de oynamış ünlü futbolculardan oluşan bir ekiple güzel bir dostluk maçı için Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Bursa'da çok sevildiğini ve oynadığı zamanları hiçbir zaman unutmadığını vurgulayan Cornel Frasineanu, "Bursaspor'un çok fanatik seyircisi vardı. Orada çok sevildim. Her zaman gönlüm onlardan yana. Bulundukları ligde onlara başarılar diliyorum" dedi. Stelia Carabas ise; oynadığı dönemde Ankaragücü'nün iyi bir takım olduğunu ve Avrupa Kupaları'nda oynadıklarını hatırlattı. PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINDI TMVFL Başkanı Kenan Gürsu pandemi döneminde zorluklara rağmen böyle bir organizasyonu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kenan Gürsu, "Pandemi önlemlerini alarak bu organizasyonu yaptık. Sahada taraftar yok. Amacımız Avrupa'da da dostluk ve kardeşlikleri pekiştirmek. Sağ olsun Romanya takımı böyle bir dönemde Romanya'dan kalkıp geldi. Master Veteran futbolunu gücümüz yettiğince uluslararası platforma taşımaya çalışıyoruz" dedi.BAŞKANLAR SAHADA

TMVFL Milli Karması'nda Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de yer aldı. Koray Koçhan, "Benim için Foça'da olmak, Ege'nin bir turizm kentinde olmak, Doğu Karadeniz'in de bir turizm kenti olan Maçka'dan gelmek ayrı bir mutluluk, güzellik. Sağ olsun başkanımız bizi çok güzel ağırladı" derken, Fatih Gürbüz ise "Koray başkanla milli takımda Ay-Yıldızlı bayraklı formamızı onurla keyifle taşıyoruz. Güzel organizasyonlar oluyor. İki ülke arasındaki ilişkiler pekişiyor. Sadece futbolda değil önümüzdeki aylarda plaj futbolu ve plaj voleybolu dahil Avrupa bazında organizasyonlarımız olacak" yorumunu yaptı.