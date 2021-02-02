Foça'da sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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İZMİR'in Foça ilçesinde, etikili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İzmir'de kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısının ardından, gece sağanak etkili oldu. Bölgesel olarak yaşanan sağanak yağışta, Foça'da cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok iş yeri ve evi su bastı. Sağnak yağışın yanı sıra ilçede fındık büyüklüğünde dolu yağışı aralıklarla devam etti. Yoğun yağış ile birlikte, ilçede dereler, derecikler ve logarlar taştı. Barış Caddesi, Büyükdeniz Sahili, Reha Midilli Sevgi Yolunun büyük bölümü, Pazaryeri, Büyükdeniz Sevgi caddesi, Jandarma Komando Okulu önlerinde sokaklar göle döndü.