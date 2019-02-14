Son Dakika Haberleri: Foça'da Sevgi Çiçekleri

Foça'da Sevgi Çiçekleri

1 saat önce

Foça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 2000 adet çiçek dağıttı…

Foça'da Sevgi Çiçekleri, System.String[]

Foça Belediyesi, Foça ve tüm mahallelerindeki vatandaşların Sevgi Günü'nü çiçekler vererek kutladı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında; ''Sevgi candır, emektir. Sevgi huzurdur, mutluluktur. Barıştır, dostluktur, sevgi herkes içindir. 14 Şubat Sevgi Gününüz kutlu olsun, tüm insanlığın yüreği sevgi ve saygıyla yeşersin''dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:47 Kaynak: Bültenler

Sevgililer Günü, 14 Şubat, Foça, Güncel
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