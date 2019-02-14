Foça'da Sevgi Çiçekleri

Foça Belediyesi, Foça ve tüm mahallelerindeki vatandaşların Sevgi Günü'nü çiçekler vererek kutladı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında; ''Sevgi candır, emektir. Sevgi huzurdur, mutluluktur. Barıştır, dostluktur, sevgi herkes içindir. 14 Şubat Sevgi Gününüz kutlu olsun, tüm insanlığın yüreği sevgi ve saygıyla yeşersin''dedi.