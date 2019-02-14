Foça'da Sevgi Çiçekleri
1 saat önce
Foça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 2000 adet çiçek dağıttı…
Foça Belediyesi, Foça ve tüm mahallelerindeki vatandaşların Sevgi Günü'nü çiçekler vererek kutladı.
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında; ''Sevgi candır, emektir. Sevgi huzurdur, mutluluktur. Barıştır, dostluktur, sevgi herkes içindir. 14 Şubat Sevgi Gününüz kutlu olsun, tüm insanlığın yüreği sevgi ve saygıyla yeşersin''dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:47 Kaynak: Bültenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenalaşan Vatandaşı Görünce Hitabını Yarıda Kesip Doktor İstedi
Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı
Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu
Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı