Foça'da tekne faciası: 4 ölü, 1 kayıp (2)- Yeniden - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında alaboratekne battı, Sahil Güvenlik tarafından 4 kişinin cesedine ulaşılırken 5 kişi sağ kurtarıldı. Kayıp olduğu belirlenen 8 yaşındaki Çınar Ege Göksun'u ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bugün öğle saatlerinde içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Atatürk Adası açıklarına geldiğinde alabora olan tekne battı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekihleri sevk edildi. Ekipler batan teknenin yakınları suda yaşam mücadelesi veren ve oldukça yorgun oldukları görülen 5 kişiyi kurtardı. Bitkin halde tekneye çıkartılan 5 kişiye ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı.

Bölgede sürdürülen arama-kurtarma çılaşmalarında ise biri 16 yaşında 3 kadın ile 9 yaşındaki bir erkek çocuğun cesedine ulaşıldı. Ölenlerden 1'inin cesedi Foça Bueno Plajı'na getirildi. Diğer 3 kişinin cesedi ile kurtarılan 5 kişi Foça Balıkçı Barınağı'na götürüldü. Kurtarılanlar arasındaki durumu ağır olan bir kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi balıkçı barınağında yaptı.KAYIP 1 ÇOCUK ARANIYOR

Kurtarılan kazazedelerin ifadesinden yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp olduğu anlaşılan 8 yaşındaki Çınar Ege Göksun için ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.