Foça'da tekne faciası: 4 ölü, 1 kayıp (3) - Son Dakika

NOT: Kaynağından yapılan düzelme ile daha önce kayıp olarak arandığı ifade edilen Çınar Ege Göksoy'un ölen kişiler arasında yer aldığı, kayıp olan kişinin ise Sarp Göksoy olduğu bildirildi.

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KİMLİKLER BELLİ OLDU İzmir 'in Foça ilçesi açıklarında batan teknede yaşamlarını yitiren 4 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Eli Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (8) olduğu belirlendi.Faciadan Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) Mustafa Güzel (29) yaralı olarak kurtarıldı. Sağlıklı şekilde kurtarılan tekne kaptanı Adem Demir 'in (39)ise yaşanan kargaşadan yararlanıp, kaçtığı öğrenildi. Polis, Demir'in yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan kayıp olan kişinin ise 9 yaşındaki Sarp Göksoy olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.SON LARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan facianın yaşandığı teknedekilerin denize açılırken başka bir teknedekiler tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin 5 metrelik tekneye balık istifi olarak bindikleri görüldü. Teknedekilerin bir ara Foça tatil Köyü Plajı'nda mola verdikleri de ortaya çıktı. Teknedekilerin İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergiz semtinden günübirlik tatile gelerek, kiraladıkları tekne ile tura çıktıkları öğrenildi.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),