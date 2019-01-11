Foça'da Teknelerden Hırsızlığa 3 Tutuklama
56 dakika önce
İZMİR'in Foça ilçesinde, limanda bağlı teknelere girip, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İZMİR'in Foça
ilçesinde, limanda bağlı teknelere girip, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknelere girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüphelinin, 35 TA 158 plakalı kamyoneti kullandığını belirledi. Büyükdeniz Limanı önünde olduğu tespit edilen kamyonet, 9 Ocak gecesi durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 3 tekne motoru, 5 olta takımı ve çeşitli tekne malzemeleri ele geçirildi. Erman Çetin
(37), Caner Karakuş (22) ve Gökhan Kılıç (25) gözaltına alındı. 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:31 Kaynak: DHA
Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı
Ünlü İsimler, 3,5 Yaşındaki Lösemi Hastası Çocuğa İlik Donörü Olmak İçin Seferber Oldu
Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı