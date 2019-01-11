Son Dakika Haberleri: Foça'da Teknelerden Hırsızlığa 3 Tutuklama

Foça'da Teknelerden Hırsızlığa 3 Tutuklama

56 dakika önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, limanda bağlı teknelere girip, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Foça'da Teknelerden Hırsızlığa 3 Tutuklama, System.String[]
İZMİR'in Foça ilçesinde, limanda bağlı teknelere girip, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknelere girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüphelinin, 35 TA 158 plakalı kamyoneti kullandığını belirledi. Büyükdeniz Limanı önünde olduğu tespit edilen kamyonet, 9 Ocak gecesi durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 3 tekne motoru, 5 olta takımı ve çeşitli tekne malzemeleri ele geçirildi. Erman Çetin (37), Caner Karakuş (22) ve Gökhan Kılıç (25) gözaltına alındı. 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:31 Kaynak: DHA

İzmir, Foça, Güncel
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