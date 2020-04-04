Foça'da üreticiler gıda sıkıntısı yaşanmaması için tarlaya indi - Son Dakika
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Foça'da üreticiler gıda sıkıntısı yaşanmaması için tarlaya indi

6 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı kırsal Gerenköy Mahallesi'nde üreticiler, koronavirüsle mücadele devam ederken gıda tüketiminde sıkıntı yaşanmaması için tarlaya indi.

Foça'da üreticiler gıda sıkıntısı yaşanmaması için tarlaya indi, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı kırsal Gerenköy Mahallesi'nde üreticiler, koronavirüsle mücadele devam ederken gıda tüketiminde sıkıntı yaşanmaması için tarlaya indi. Gecikecek bir gün bile olmadığını vurgulayan çiftçiler, sağlık çalışanları gibi kendilerinin de üzerlerine düşeni görev bilerek, çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Zeytin, mısır, soğan, domates, biber, ıspanak, pamuk gibi ürünler başta olmak üzere hemen her türlü sebze meyvenin yetiştirildiği, modern usuller ile yılda birkaç kez ürün alınan Gerenköy Ovası'nda çiftçiler, domates ekimi için tarlalarına indi. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre beklediklerini, ancak dikim için artık bir gün bile gecikilemeyecek günlere geldiklerini belirten çiftçiler, günde binlerce fideyi dikmeye olanak sağlayan traktörler ve insan emeğiyle iş başı yaptı. Salgın nedeniyle bir metrelik sosyal mesafeyi de korumaya çalışarak dikime başlayan çiftçiler, salçalık ve yemelik domates fidelerini toprakla buluşturuyor.

'KORONAVİRÜS BELASI VAR AMA BU DİKİM YAPILMAK ZORUNDA'

Büyükşehir Yasası ile belde iken mahalleye dönüştürülen Gerenköy'ün eski Belediye Başkanı, çiftçi Orhan Bora, koronavirüse karşı mücadele eden başta sağlık çalışanları olmak üzere, emeği geçen, katkı koyan toplumun tüm kesimlerine teşekkür etti. Bora, yaşamın devam ettiğini ve kendilerine düşen görevinde gıda sıkıntısı yaşanmaması için üretime devam etmek olduğunu söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanoğlunun sağlık gibi yeme içme temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Biz de üreticiler olarak koronavirüs belası ülkemizden ve dünyadan defolmamış iken tarladayız. Dikim yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Bunun günü geçmemeli. Şu an domates dikimi yapıyoruz. Bir başka arkadaşlarımız pamuk için hazırlık yapıyor. Soğan, mısır ekimi için hazırlıklar sürüyor. Çok çeşitli ürün potansiyeli olan bir bölgedeyiz. Domates üretiminde hayli iddialı miktarda üretim yapıyoruz. Sezon geldiğinde Gerenköy'den salça fabrikalarına yaklaşık bir ay süresince her gün buradan 1000 ila 1200 ton domates gitmektedir. Bu azımsanacak bir miktar değil. Pamuk, mısır, soğan gibi diğer ürünlerin üretimi de hatırı sayılacak miktarlardadır. Ülkemizde bu tip belalar olmasına rağmen gıda sıkıntısı olmamasını sağlamak gerekir. Bu nedenle kadınlı, erkekli mümkün olduğu kadar hijyen koşullarına da dikkat ederek mücadelemize devam ediyoruz. İnşallah bu bela ülkemizden ve dünyadan gidecek, halkımız rahat bir nefes alacak ve gıdada da bir sıkıntı olmadan bu günleri atlatacağız."


Gerenköy, Zeytin, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:37 Kaynak: DHA

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