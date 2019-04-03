Son Dakika Haberleri: Foça'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Düzenleniyor

Foça'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Düzenleniyor

1 saat önce

1 - 5 Nisan tarihleri arasında İzid İzmir İş Dünyası, Kosgeb , İşkur, Foça Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenleniyor.

Foça'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Düzenleniyor, System.String[]

Girişimcilik Eğitmeni Murat Taşkın tarafından verilen eğitimler neticesinde E Devlet üzerinden sertifikalarını alacak olan girişimciler işletmelerini açtıklarında devlet teşviklerinden yararlanabilecekler.

Uygun şartlar karşılandığında 300 Bin TL ye ulaşan bu teşvikten yararlanmanın ön koşulu eğitimleri tamamlamak. Foçanın Tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilip FOÇA Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen taş binada gerçekleştirilen eğitimleriFOÇA Kaymakamı Ali Çetin , İZİD Bölge temsilcisi Tülin Özkan ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ziyaret etti ve girişimci adaylarına başarılar dilediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:28 Kaynak: Bültenler

Foça, Güncel
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