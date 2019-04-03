Foça'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Düzenleniyor

Girişimcilik Eğitmeni Murat Taşkın tarafından verilen eğitimler neticesinde E Devlet üzerinden sertifikalarını alacak olan girişimciler işletmelerini açtıklarında devlet teşviklerinden yararlanabilecekler.

Uygun şartlar karşılandığında 300 Bin TL ye ulaşan bu teşvikten yararlanmanın ön koşulu eğitimleri tamamlamak. Foçanın Tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilip FOÇA Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen taş binada gerçekleştirilen eğitimleriFOÇA Kaymakamı Ali Çetin , İZİD Bölge temsilcisi Tülin Özkan ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ziyaret etti ve girişimci adaylarına başarılar dilediler.