Foça'da yeni eğitim ve öğretim yılı başladı

Bedia Midilli İlkokulu'nda düzenlenen tören ve açılışlar, mutluluk ve heyecana sahne oldu.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Çelebi ve eşi Nedret Çelebi, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve velilerin katıldığı törende öğrenciler; Başkan ağabeyleri Fatih Gürbüz'e yoğun ilgi ve sevgi gösterdi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Fatih Gürbüz; ''Kıymetli öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim personelimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Yeni eğitim ve öğretim dönemi ülkemize hayırlı olsun.''dedi.

Protokol üyeleri, ilk ders zilinin çalmasının ardından sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı tarafından Bedia Midilli İlkokulu bahçesinde yaptırılan Beceri ve Tasarım Atölyesi ve Oyun Evi'nin ile Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası içinde İlk TBMM Salonu görünümünde düzenlenen toplantı salonunun açılışı yapıldı.

Geçen yıl hayata geçirdikleri Doğa Öncüleri ve Ağaç Dikim Projelerine bu sene de ağırlık vereceklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar; ''Foça yerelinde 'Foça Vizyon' projemizi ve Foça'da Akademik başarıyı arttırmak için eğitimde koçluk sistemini vurgulayan 'Başarıya Bir Adım' projemizi gerçekleştireceğiz. Geçen sene yürüttüğümüz 'Yetenekten Kariyere' projesi ile okullarımızda beceri tasarım atölyelerinin açılışlarını gerçekleştireceğiz.''dedi.