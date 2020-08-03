Foça'daki 4 kişinin yaşamını yitirdiği teknenin kaptanı yakalandı (2) - Son Dakika

Foça'daki 4 kişinin yaşamını yitirdiği teknenin kaptanı yakalandı (2)
KAPTAN, TUTUKLANDIİzmir'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise kayıp olarak arandığı tekne faciasıyla ilgili polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan tekne sahibi ve kaptanı Adem Demir (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı...
KAPTAN, TUTUKLANDI
İzmir'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise kayıp olarak arandığı tekne faciasıyla ilgili polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan tekne sahibi ve kaptanı Adem Demir (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demir, İzmir Yenişakran Cezaevi'ne gönderildi.
Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),
Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 04:46
Kaynak: DHA
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