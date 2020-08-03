Foça'daki 4 kişinin yaşamını yitirdiği teknenin kaptanı yakalandı (3) - Son Dakika

3 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ İLE YARGILANACAK

İzmir'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin kayıp olarak arandığı tekne faciasıyla ilgili 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanan kaptan Adem Demir'in (39), hakkında dava açılması halinde TCK'nın 85/2'in maddesini içeren "Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmüyle yargılanacak.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),