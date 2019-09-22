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Foça'daki Gaziler Günündeki olaya tepki

39 dakika önce

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, İzmir'in Foça ilçesinde "Gaziler Günü" töreninde bir grubun, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetini gerekçe göstererek töreni terk etmesine, tepki gösterdi.

Foça'daki Gaziler Günündeki olaya tepki, System.String[]

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, İzmir'in Foça ilçesinde "Gaziler Günü" töreninde bir grubun, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetini gerekçe göstererek töreni terk etmesine, tepki gösterdi.

İlyas, yaptığı açıklamada, söz konusu olayı ve sonrasını sosyal medya ile televizyon ekranlarında millet olarak dehşete kapılarak izlediklerini belirtti.

28 Şubat post modern darbesindeki zihniyetin varlığını halen koruduğunu aktaran İlyas, şunları kaydetti:

"21 yıl önce bir nesli yok sayan zihniyet, bugün de var. Mağduriyetlerimizin giderilmesi için yapılan çalışmalara çıkarılan engellerden dolayı bizler halen yaşıyoruz. Kuzu postuna bürünmüş bu zihniyetin temsilcilerini de gayet iyi tanıyoruz. 2023 hedeflerine doğru yürüyen Türkiye'de, 'bizim' dediğimiz insanımıza bile anlatmakta oldukça zorlandığımız zamanlar yaşıyoruz. Lakin yaşanmasını asla tasvip etmediğimiz, bize ise oldukça tanıdık gelen İzmir Foça'da yaşanan olay endişelerimizdeki haklılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Yaşanan olay kodlanmış beyinlerin her an fırsat kolladığını bu milletin asli değerlerine ne kadar düşman olunduğunu da açıkça göstermiştir."

İlyas, İstanbul Belediyesi'nin Necip Fazıl'ın 'Reis' "adlı oyununun tasarruf bahanesiyle kaldırılmasını ise hiç inandırıcı bulmadıklarını belirterek, bu kararın arkasında da aynı zihniyet bozukluğunun yattığını ifade etti.

19 Eylül Gaziler Günü, 28 Şubat, İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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