FOÇA'DAKİ YANGINDA 30 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

Foça'daki yangında Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki arı kovanları da yandı. Bölgede 330 arı kovanı bulunduğu, yalnızca 43'ünün kurtarılabildiği belirtilirken, arıların sağım için ağustos ayında bölgeye getirildiği, bu nedenle arı kaybının olmadığı öğrenildi. Yangında 43 kovanı yanan Yusuf Karaman, muhtardan olayı duyar duymaz bölgeye geldiğini belirterek şunları söyledi:

"25 yıldır, her ağustos ayında arılarımızın sağımı için buradaki kovanlara getiriyoruz. Arıların buraya getirilme zamanı olmadığı için kovanlarımız boştu ancak bu yangın eğer bir ay sonra olsaydı, binlerce arımız yanacaktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alana müdahale edince kovanlardan bazılarını yanmaktan kurtardı. Arılar sadece bal üreten canlılar değil, yeşili ve çevreyi korumak için de çok önemli bir popülasyon. Çok şükür ki, kovanlarımızın yanması haricinde bir kaybımız olmadı" dedi.

KÖPEKLER, BARINAĞA DÖNDÜ

Ilıpınar Mahallesi'nde alevlerin yükseldiği alana yakın bir konumda bulunan hayvan barınağı da yangında zarar görmedi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dünkü yangın sırasında, tehlike üzerine barınaktaki köpekleri tahliye etti. Ekiplerin, sağlıklı olan köpekleri yaşam alanlarına bırakırken hasta olanları ise Foça Belediyesi Veteriner Kliniğine bağlı köpek yuvalarına yerleştirdiği belirtildi. Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı, 'Mahallemizde bulunan hayvan barınağında çok şükür ki bir kayıp yaşanmadı. Yaşam alanlarına bırakılan köpekler tekrar barınaklarına döndü" dedi.