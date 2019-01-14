Foça'dan Kiraladığı Tekneyle Köpeğini Kurtardı

Manisa'da yaşanan sel felaketinin ardından üreticiler, su altında kalan çiftlik evlerindeki hayvanlarını kurtarmaya çalışıyor.

Manisa'da yaşanan sel felaketinin ardından üreticiler, su altında kalan çiftlik evlerindeki hayvanlarını kurtarmaya çalışıyor. Çiftlik evindeki 'Ateş' isimli köpeğini kurtarabilmek için günlerdir bekleyen 75 yaşındaki Nuri Yöniyer çareyi Foça'dan tekne kiralamakta buldu. Yöniyer kiraladığı tekneyle 3 gün sonra köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Manisa'da 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası sular altındaki kalan ovadaki bağ ve çiftlik evlerindeki hayvanları kurtarma ve besleme çalışmaları devam ediyor. Büyükbaş hayvanlar için teknelerle yem götürülürken küçükbaş hayvanlar da vatandaşların kendi imkanlarıyla kurtarılıyor. AFAD ekiplerinin de yardım ettiği çalışmalarda su seviyesinin hala düşmemesi vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Şehzadeler ilçesinin Veziroğlu Mahallesi'nde bulunan çiftlik evindeki 'Ateş' isimli köpeğini kurtarabilmek için İzmir'in Foça ilçesinden tekne kiralayan Nuri Yöniyer, kiraladığı tekne sayesinde 3 günlük hasretin sonunda köpeğine kavuştu. 3 gün boyunca su içinde kalan köpeğin davranışlarından oldukça korktuğu görüldü.



Bu arada çiftlik sahipleri ise su baskınlarından dolayı hayvan yemlerinin ve çok sayıda malzemelerinin zarar gördüğünü ve açlık çeken hayvanları için botlarla yem taşıdıklarını söyledi. - MANİSA

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