Foça Denizcilik Merkezine Bir Yılda 16 Bin Ziyaretçi

Denizcilik ve Kıbrıs başlıklı iki ayrı bölümden oluşan DTSYM'nin son ziyaretçileri Foça Necla Midilli Merkez Orta Okulu öğrencileri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri oldu.

Öğrencilere; Denizciliğitanıtma,sevdirme,özendirme ile müze kavramı öğretme projesikapsamındadüzenlenen ziyarete,Foca İlçe Milli Eğitim MüdürüYüksel Akar, Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Demirağ, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürüİclal BonnevalKoçdar ve Necla Midilli Merkez Orta Okulu Müdürü Ercan Akgün 'de katıldı.

Katılımcılara; Atatürk ve Denizcilik, Foça Deniz Tarihi ve Deniz Yaşamı olarak üç kısımdan oluşan Denizcilik Bölümü ve Cumhuriyet ve öncesi döneme ait Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gelişimi ile birlikte Kıbrıs çıkarmasına ait tarihi anıları barındıran Kıbrıs Bölümlerinde bulunan öğelerin anlatımıve denizciliğe ilişkin bilgilerin aktarımı Foça Deniz Üs Komutanı Deniz Albay İskender Tunaboyluve Deniz Albay Birol Tütüncütarafından yapıldı.

Deniz Albay İskender Tunaboylu; DTSYM'nin 2007 yılında öncelikle genç ve çocuklar olmak üzere tüm ziyaretçilere denizcilik bilinci aşılamak, denizciliği sevdirmek ve tanıtmak amacıyla hizmete girdiğini, yapılan tadilat sonrasında 23 Nisan 2018 tarihinde halkın ziyaretine tekrar açıldığını söyledi.Dz. Alb. Tunaboylu; " Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak Foça bölgesinde bulunan tüm öğrencilerin DTSYM'yi ziyaretleri planlanmıştır. Yeniden restore edilen merkezi 2018 Yılı içinde toplam 15 bin 634 kişi ziyaret etmiştir." Dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.