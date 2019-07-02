Son Dakika Haberleri: Foça El Emeği Takı Grubu 10'uncu sergisini açtı
Son Dakika Güncel Haber

Foça El Emeği Takı Grubu 10'uncu sergisini açtı

42 dakika önce

Foça El Emeği Takı Grubu 10. Takı Sergisi Şenliğinin açılışı, Foça Belediyesi Sosyal Tesisinde yapıldı. Foça Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen serginin açılışında, mini defile sunuldu.

Foça El Emeği Takı Grubu 10'uncu sergisini açtı, System.String[]

Foça Belediyesi Flamenko Kursu'nun küçükleri, gösterilerini sahneledi.

Sergi açılışına, Foça Kaymakamı Ali Çetin ve eşi Sibel Çetin, Garnizon Komutanı ve Amfibi Grup Görev Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Gürbüz, Belediye Meclis Üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel ve takı severler katıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça El Emeği Takı Grubu üyelerini tebrik etti. Başkan Gürbüz, sanatsal üretimlere her zaman destek vereceklerini belirtti.

Kolye, bileklik ve küpeler

Makrome, sutaşı, boncuk dokuma teknikleri kullanılan; kolye, bileklik ve küpeler, takı severlerin büyük beğenisini kazandı. Tasarımlarda, geleneksel olduğu üzere Foça sahilinden toplanan taşlar da kullanıldı.

Yasemin Uzunöner öncülüğündeki Foça El Emeği Takı Grubu üyeleri, on yılı aşkın bir süredir ev ekonomilerine katkıda bulunmak ve çok sevdikleri Foça'yı el emeği takılarla da gündeme getirmek için çalışıyor. Modayı yakından takip eden Foça El Emeği Takı Grubu, her sergisinde yeni ve özgün eserleri takı severlerin beğenisine sunuyor.

Foça Belediyesi Sosyal Tesisindeki sergi, 10 Temmuz 2019 Çarşamba gününe dek, 10.00-24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:49 Kaynak: Bültenler
Fatih Gürbüz, Ali Çetin, Foça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu Wikipedia kurucusundan sosyal medya grevi çağrısı! Demirören Medya Grubu satış iddialarını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Foça El Emeği Takı Grubu 10'uncu sergisini açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]