Foça eski belediye başkanı Dirim hayatını kaybetti - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinin eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim (63), hayatını kaybetti.

Foça Belediyesinde 1989-1999 yıllarında 2 dönem başkanlık yapan Ahmet Nihat Dirim, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. Geçtiğimiz ay, Ege Barış ve İletişim Derneği'nin Barış Belediyeciliği Emek Ödülü verilen Dirim, Foça'daki evinde hayatını kaybetti. Dirim'in cenaze programının henüz kesinleşmediği bildirildi.