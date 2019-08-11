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Foça Kaymakamı yolcuları bilgilendirdi

54 dakika önce

İzmir Foça'da, Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimi yapılarak vatandaşlar trafik kuralları konusunda uyarıldı.

Foça Kaymakamı yolcuları bilgilendirdi, System.String[]
İzmir Foça'da, Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimi yapılarak vatandaşlar trafik kuralları konusunda uyarıldı.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Jandarma Binbaşı Sertan Koç, Yenibağarası yol kontrol noktasında sürücülerin bayramını kutlayarak, trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Bilgilendirmede trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtıldı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, çocuklarla da sohbet ederek babalarının kural ihlali yapmaları durumunda ikaz etmelerini istedi. - İZMİR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
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