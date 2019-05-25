Foça Kitap Şenliği'ne ilgi

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde düzenlenen Foça Kitap Şenliği, yüzlerce kitapseverin katılımıyla başladı. Şenlik kapsamında 4 bin 200 kitabın da ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Foça Kitap Kulübü'nün 9'ncu kez düzenlediği Foça Kitap Şenliği için Demokrasi Meydanı'nda stantlar kuruldu. Okurların beğendikleri kitapları almalarına ve isteyenlerin paylaşabilecekleri kitabı bırakmalarına da olanak sağlayan şenliğin açılışına Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz ve yazar Hüseyin Yurttaş da katıldı. İzmir il merkezinden de yüzlerde kitap tutkunu Foça'ya gelerek şenliğin tadını çıkardı. 11.00 ila 18.00 saatleri arasında yapılacak şenlikte Foça Belediyesi Gençlik Orkestrası konseri, Dans ve Halk Oyunları gösterileri de yer alacak.

Açılışta konuşan Başkan Gürbüz, "Bilgi kitaptan geçiyor. Bu şenlik 30'ncuya, 40'ncıya ulaşsın. Foça Kitap Kulübü üyelerine teşekkür ederim" dedi. Yazar Hüseyin Yurttaş ise, şenliğin okumayı teşvik eden bir misyon üstlendiğini vurguladı. Foça Kitap Kulübü kurucusu ve Başkanı Ayla Karatekin, sadece Foça değil, Anadolu'dan, İstanbul'dan bağış yoluyla topladıkları kitapları dağıttıklarını söyledi. Karatekin, "Üyelerimizin, Foça Belediyesi'nin, Foça Halk Kütüphanesi'nin faaliyetlerimize büyük katkısı var. Çok memnunum. Yıl içinde bazen köylerden, okullardan talep geliyor, Onlara kütüphaneler oluşturuyoruz ya da var olan kütüphanelerini zenginleştiriyoruz" dedi.