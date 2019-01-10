Foça'lı Kadınlar Başkan Demirağ'ı Ziyaret Etti

Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kültür Sanat Grubu Edebiyat Kulübü üyeleri, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi üyeleri, Türk Kızılayı Foça Şubesi Kadın Kolları üyeleri ve Foça Belediyesi'nin Kadın Meclis Üyeleri, Başkan Gökhan Demirağ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kültür Sanat Grubu Edebiyat Kulübü Başkanı Nuray Çiloğlu'na, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz'e ve Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya ile Kadın Kolları Başkanı Selma Sabancı'ya ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Demirağ, ''Kadınlarımız her zaman yanımızda oldu. Birlikte çalışmaktan her zaman büyük onur duyduk. Çok kıymetli destekleri için teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Sağlık, başarılar ve esenlikler diliyorum"dedi.