Son Dakika Haberleri: Foça'lı Karateciler Ege Karate Ligi'ne Puanla Başladı

Foça'lı Karateciler Ege Karate Ligi'ne Puanla Başladı

1 saat önce

Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde Ege Karate Ligi ilk ayağı Lidya Sardes Etabı, Manisa-Salihli'de 29-30 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Foça'lı Karateciler Ege Karate Ligi'ne Puanla Başladı, System.String[]

Ege Karate Ligi'nin ilk ayağı Lidya Sardes Etabı'na 13 ilden gelen, 48 kulüp ve 790 sporcu katıldı. Antrenör Kudret Yüksel, Foça'dan katılan minik karatecilerimiz Kaan Yüksel 2009 yaş 45 kilo ve Cem Batu Güngör 2010 yaş 35 kilo kategorilerinde 3. (Bronz madalya) olarak lige puan ile başladı.

Antrenör Kudret Yüksel, turnuva sürecinde maddi ve manevi destek veren Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:16 Kaynak: Bültenler

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