Foça'lı Minik Kaan, Madalyaya Doymuyor
50 dakika önce
Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde Balıkesir'de düzenlenen karate turnuvasında, Foçalı minik karateci Kaan Yüksel, altın madalya kazandı.
Türkiye
Karate Federasyonu bünyesinde Balıkesir
'de düzenlenen karate turnuvasında, Foçalı minik karateci Kaan
Yüksel, altın madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde düzenlenen karate turnuvası, Balıkesir Şehit Turgut Solak Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Turnuvaya; Balıkesir, Bursa
, Çanakkale
, İstanbul
, İzmir
, Kütahya
, Manisa
, Uşak
ve Yalova
illerinden kulüp ve sporcular iştirak etti. Foça Reha Midilli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi minik karateci Kaan Yüksel, 2009 yaş +45 kilo ile turnuvada birinci olarak altın madalya kazandı.
Minik karateci Kaan Yüksel'in babası ve antrenörü Kudret Yüksel, turnuvalar sürecinde maddi ve manevi destek veren Foça Belediye Başkanı Gökhan
Demirağ ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar'a teşekkür etti. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:55 Kaynak: İHA
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