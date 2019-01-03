Foça'lı Minikler Ege Karate Ligine Puanla Başladı
1 saat önce
Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde Ege Karate ligi ilk ayağı Lidya Sardes Etabı Manisa' nın Salihli ilçesinde 29-30 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşti.
Ege Karate Liginin ilk ayağı Lidya Sardes Etabına 13 il, 48 kulüb, 790 sporcunun iştirak etti. Antrenör Kudret Yüksel ilçemizden iştirak eden minik karatecilerimiz Kaan Yüksel 2009 yaş 45 kilo, Cem Batu Güngör 2010 yaş 35 kilo kategorilerinde 3. (Bronz madalya) olarak lige puan ile başladı.
Antrenör Kudret Yüksel, turnuva sürecinde maddi ve manevi destek veren Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ' a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:11 Kaynak: Bültenler
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