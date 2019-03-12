Son Dakika Haberleri: Foça'lı Sporcuların Terfi Sevinci

Foça'lı Sporcuların Terfi Sevinci

1 saat önce

Foça' da minik karateciler Türkiye Karate Fedarasyonu 2019 yılı 1. dönem Şubat Ayı kyu (kuşak) sınavında ter döktü.

Foça'lı Sporcuların Terfi Sevinci, System.String[]
Foça' da minik karateciler Türkiye Karate Fedarasyonu 2019 yılı 1. dönem Şubat Ayı kyu (kuşak) sınavında ter döktü. Sınav süresince sporcular ve veliler heyecanlıydı.

Foça'lı minik karateciler kemer yükseltme sınavında bir araya geldi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği sınavda Kaan Yüksel, Hasan Ahmet Ayvaz, Ali Eren Bayar, Yağmur Kaya, Kerem Çağatay Yüksel, Şenay Bayar,  Mehmet Emir Temizer, Ilgınaz Yalçın, Defne Melek Dağlı, Bora Yalçın, Ece Efe, Derin Akdüne, Batuhan Efe, Poyraz Karamaç, Elif Özer, Arda Cantürk, Cem Batu Güngör, Mehmet Ege Maltepe, Ömer Ege Esener kyu (kuşak) sınavında bir üst seviyeye terfi edebilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Karate Antrenörü Kudret Yüksel, "Foça'daki gençlerimizi bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek için Karate sporu yapmaya davet ediyor. Sporcularımıza ve ailelerimize destek veren Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ' a teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

Hasan Ahmet, Bora Füzesi, Türkiye, Foça, Spor
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