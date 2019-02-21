Son Dakika Haberleri: Foça Mhp, Fırat Çakıroğlu'nu Unutmadı

Foça Mhp, Fırat Çakıroğlu'nu Unutmadı

20 dakika önce

MHP Foça İlçe Başkanlığı, Ege Üniversitesi'nde hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmayarak bir anma töreni düzenledi.

Foça Mhp, Fırat Çakıroğlu'nu Unutmadı, System.String[]
MHP Foça İlçe Başkanlığı, Ege Üniversitesi'nde hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmayarak bir anma töreni düzenledi.

Ege Üniversitesi'nde, 20 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki MHP teşkilatları anma törenleri düzenliyor. Fırat Çakıroğlu, ölüm yıl dönümünde Foça ilçesinde de anıldı. Törende,lokma döktürüldü ve Yasin okutuldu.

Törene; Foça Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı MHP'li Serdar Mersin, ülkü ocaklarından gençler ile parti üyeleri katıldı. Burada MHP'liler tarafından yapılan ortak açıklamada;

"Edebiyat fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun Ege Üniversitesi kampüslerine yuvalanmış caniler tarafından bıçaklanarak hunharca şehit edilmesi hepimizin yüreğini alev alev yakmıştır. Öfkemiz dağ gibi durmakta, kederimiz tahammül edilemeyecek boyutlarını korumaktadır. Alçaklar, işbirlikçilerinin yardım ve yataklığıyla Türkiye'nin her yerine mevzilenme, hayatın her alanına nüfuz etme gayretlerinin sonuçsuz olacağını bilmelidir. Ülküdaşımız, şehidimiz, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te yaşanan olayda, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Semo, 'kasten adam öldürmek' ve 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: İHA

Ege, Foça, MHP, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Güncel
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