Son Dakika Haberleri: Foça-Mordoğan-İzmir deniz seferleri başladı
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Foça-Mordoğan-İzmir deniz seferleri başladı

1 saat önce

Foça-Mordoğan-İzmir deniz yolculuğu, 15 Haziran Cumartesi günü yapılan seferle başladı…

Foça-Mordoğan-İzmir deniz seferleri başladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği, Foça-Mordoğan-İzmir gemi seferlerinin 2019 Yaz sezonu, 15 Haziran Cumartesi günü yapılan yolculuklarla başladı.

Büyükdeniz Limanına ulaşan Prof. Dr. Aziz Sancar gemisini karşılayan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, yolculara, gemi kaptanına ve mürettebatına 'Hoş geldiniz' dedi.

Keyifli deniz yolculuğunun, kara yolculuğunun yanında çok güzel bir alternatif olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve İZDENİZ Genel Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür etti.

Hızlı ve konforlu deniz yolculuğu

Deniz ulaşımında yeni gemilerle birlikte hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk dönemini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren Foça ve Mordoğan seferlerine başladı. Özellikle günübirlik tatil ve gezinti yapmak isteyen İzmirliler için planlanan seferler, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün yapılacak.

Sabah 08.25'de Karşıyaka'dan kalkacak İZDENİZ gemileri, Konak iskelesinden de yolcu alıp önce Mordoğan'a, oradan da Foça'ya hareket edecek. Dönüş yapacak tatilciler için akşam Mordoğan'dan ilk hareket saati ise 18.50 olarak belirlendi. Foça'dan saat 19.30'da kalkarak bir kez daha Mordoğan'a yanaşacak gemiler, saat 20.00'de Mordoğan'dan Konak ve Karşıyaka yönüne seyredecek.

Karşıyaka-Konak-Foça-Mordoğan seferlerinin tek gidiş ücreti 18 TL, Foça- Mordoğan arası tek gidiş ücreti ise 12 TL olarak uygulanacak.

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:40 Kaynak: Bültenler
İzmir, Foça, Mordoğan, Güncel
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