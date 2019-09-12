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Foça'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

53 dakika önce

İzmir'in Foça ilçesinin yeni emniyet müdürü Özgür Arslan göreve başladı.

Foça'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesinin yeni emniyet müdürü Özgür Arslan göreve başladı. Özgür Arslan görevi, Ankara'ya atanan Foça'nın ilk kadın emniyet müdürü Gülcan Coşkun'dan devraldı.


1976 yılında Afyon'un Dinar ilçesinde doğan olan 3. sınıf emniyet müdürü Özgür Arslan 1998 yılında Ankara Polis Akademisi'ni bitirdi. İlk görev yeri olarak aynı akademide 2 yıla yakın bir süre çalıştı. 2000-2006 yılları arasında İzmir'in Konak ilçesinde, 2006 -2010 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde, 2010-2019 yılları arasında da İzmir'in Karabağlar, Çiğli ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şubelerinde birim amiri ve emniyet müdür yardımcısı olarak görev yaptı.


Evli ve iki çocuk babası olan Özgür Arslan emniyet müdürü olarak ilk görev yerinin Foça olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Arslan, "Foça genel anlamda asayiş yönünden sıkıntısı olmayan bir yer. Foça'nın huzuru için ekip arkadaşlarımla birlikte 24 saat çalışmaya, bu huzurlu havayı sürdürmeye çalışacağız. Görevimizi Foça halkıyla birlikte, onlardan destek ve güç alarak yapacağız" dedi. - İZMİR

Polis Akademisi, Özgür Arslan, İzmir, Foça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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