Sahile avlanması yasak ölü ay balığı vurdu - Son Dakika
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Sahile avlanması yasak ölü ay balığı vurdu

15.01.2021 17:37
Sahile avlanması yasak ölü ay balığı vurdu

İzmir'in Foça ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesinde olan ay balığı ölüsü bulundu. Balığın dün akşamki fırtınada açık denizden sahile sürüklendiği tahmin ediliyor.

Foça'da, bugün gezi teknelerinin bağlı olduğu sahile giden vatandaşlar, kıyıya vurmuş, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 35 kilo ağırlığında ay balığı ölüsüyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sahile gelen Foça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, ölü ay balığını incelemek üzere götürdü. Balığın dün akşamki fırtınanın etkisi ile açık denizden sahile sürüklendiği tahmin ediliyor.

YILIN HER AYI AVLANMASI YASAKMIŞ

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, ay balığının bölgede çok sık görülen bir tür olmadığını söyledi. Çetin, " Türkiye'de ay balığına 'pervane' balığı da denir. Nesli tükenmekte olan bir tür olup, besin değeri bizde pek bilinmez. Daha çok Afrika ülkelerinde tüketilir. Bu muhtemelen yavru bir balık. Büyüyünce 600- 700 kiloyu bulurlar. Ne şekilde öldüğü belli değil. Yaralandı mı, balıkçılar tarafından tutulup mu atıldı, bilmiyoruz. Şu an uzun süre suda ölü olarak kaldığı için kokmuş durumda. Foça kıyılarına vurmuş. Bu balığın yılın her ayı Türkiye'de avlanması yasak. Bu durumda bile biz denizden alamıyoruz. Ama araştırma amaçlı olarak inceleyebilirler diye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile belediyenin ilgili birimlerine haber veriyoruz" dedi.

DAHA ÖNCE TÜRK BALIKÇILAR TARAFINDAN GÖRÜLÜYORMUŞ

Güneş balığı, mola balığı gibi isimlerle de bilinen ay balığı, dünya genelinde Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu'nda görülen bir tür olarak, 12- 25 derece arasındaki suları tercih ediyor. Zaman, zaman Akdeniz'de, Ege'de ve Saros Körfezi'nde Türk balıkçılar tarafından görülüyor.

Kaynak: DHA
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