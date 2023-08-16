Foça sahillerinde denizanası yoğunluğu! Tatilciler ve balıkçılar isyan ediyor - Son Dakika
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Foça sahillerinde denizanası yoğunluğu! Tatilciler ve balıkçılar isyan ediyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 14:37

İzmir'in turistik ilçesi Foça sahillerinde büyüklü küçüklü denizanası yoğunluğu dikkat çekti. Deniz girmek isteyen tatilciler tedirgin oldu. Bölgede 45 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Kaya Çakmak, denizanalarının balık tutmayı engellediğini ve ağlara zarar verdiğini belirtti.

İzmir'in turistik ilçesi Foça sahillerinde büyüklü küçüklü denizanası yoğunluğu dikkat çekti. Deniz yüzeyinde çok sayıda görülen denizanası denize girmek isteyen tatilcileri de tedirgin etti. Bölgede balıkçılık yapan Kaya Çakmak, "45 yıldır bu bölgede balıkçılık yapıyorum. Denizanalarının ilk kez bu kadar çok olduğunu görüyorum. Ağlarımıza denizanası dolduğu için balık tutmamıza da engel oluyor" dedi.

Foça sahillerinde manzara gittikçe kötüleşiyor! Mavi denizanaları her yeri sardı, balıkçılar isyanda

KOYU MAVİ RENKLİ VE UZUN KUYRUKLU

Foça ilçesi Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanları sahilinde büyüklü küçüklü denizanası yoğunluğu görüldü. Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanaları yüzmek isteyen tatilcileri de tedirgin etti. Bölgede 45 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen vatandaşlardan Kaya Çakmak, bu yıla kadar ilçe sahillerinde denizanası görülse de hiç bu kadar yoğun olduğunu görmediklerini dile getirip, balık tutmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Foça sahillerinde manzara gittikçe kötüleşiyor! Mavi denizanaları her yeri sardı, balıkçılar isyanda

"AĞLARIMIZA BALIK YERİNE DENİZANASI DOLUYOR"

Denizanalarının hem tatilcileri tedirgin ettiğini hem de balıkçılara zor anlar yaşattığını söyleyen Kaya, "45 yıldır bölgede balıkçılık yapıyorum ancak ilk kez bu kadar denizanası olduğunu görüyorum. Denizanaları nedeniyle balık tutamıyoruz. Ağlarımıza denizanası doluyor, balık gelmiyor. Denizanaları ağırlık yaptığı için ağlarımıza da zarar veriyor. Bu durumun kirlilik ve hava sıcaklığı nedeniyle yaşandığını düşünüyoruz. Deniz patlıcanlarının denizi temizleme özelliği vardı ama korunamadığı için çok fazla avlandı. Bu durumun da kirliliği daha da arttırdığını sanıyoruz. Denizde çoğalan bakterileri ve planktonla beslenen denizanaları için uygun bir ortam oluştuğunu düşünüyoruz. Bu canlılara dokunulduğunda ciltte yanma hissine neden oluyor, kaşındırıyor. O nedenle vatandaşlarımız dokunmamalı. Yetkililerden bu durumun önüne geçecek bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Foça sahillerinde manzara gittikçe kötüleşiyor! Mavi denizanaları her yeri sardı, balıkçılar isyanda
Foça sahillerinde manzara gittikçe kötüleşiyor! Mavi denizanaları her yeri sardı, balıkçılar isyanda
Foça sahillerinde manzara gittikçe kötüleşiyor! Mavi denizanaları her yeri sardı, balıkçılar isyanda
Kaynak: DHA
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Son Dakika Turizm Foça sahillerinde denizanası yoğunluğu! Tatilciler ve balıkçılar isyan ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Foça sahillerinde denizanası yoğunluğu! Tatilciler ve balıkçılar isyan ediyor - Son Dakika
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