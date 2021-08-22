FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTI - 21 Ağustos 2021 - Son Dakika
Üye Girişi
FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTI - 21 Ağustos 2021

FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTI - 21 Ağustos 2021

22.08.2021 00:35

FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTISaklıbahçe Sanat Evi kurucusu Eğitimci Ressam Leyla Buhara ve emekli resim öğretmeni Nuraydın Kurtul'un resim ve seramik eserlerinden oluşan 'Saklıbahçe Sanat Evi Çalışmaları Sergisi' Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açıldı.

FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTI

Saklıbahçe Sanat Evi kurucusu Eğitimci Ressam Leyla Buhara ve emekli resim öğretmeni Nuraydın Kurtul'un resim ve seramik eserlerinden oluşan 'Saklıbahçe Sanat Evi Çalışmaları Sergisi' Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açıldı.

Sergi dolayısıyla sanatçıları tebrik eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Toplumun, özellikle çocukların sanatsal ve kültürel yönlerini geliştirmek, kadın sorunları ile ilgili konularda farkındalık yaratmak için çalışmalar yapan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. " dedi.

2009 yılında Foça'da Eğitimci Ressam Leyla Buhara'nın girişimiyle açılan Saklıbahçe Sanat Evi, bugüne kadar birçok proje, festival ve farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Foça Belediyesi ile birlikte özellikle kadın sorunlarıyla ilgili konularda farkındalık projeleri ve paneller gerçekleştirdi. Sanat evinde, özellikle çocuklar ve yetişkinler için dersler verilip, sergiler düzenleniyor.

Yeni sergilerinde, pandemi nedeniyle kapalı olan atölyede birlikte yaptıkları eserleri sergileyip, sanatseverlerin beğenisine sunduklarına değinen Leyla Buhara ve Nuraydın Kurtul, Foça Belediyesi'nin ve Başkan Fatih Gürbüz'ün verdiği desteğin kendilerini biraz daha yüreklendirdiğini, gelecek zamanlarda daha güzel eserler üreteceklerine inandıklarını belirtti.

Saklıbahçe Sanat Evi Çalışmaları Sergisi, 26 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Fatih Gürbüz, Seramik, Emekli, Ressam, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTI - 21 Ağustos 2021 - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu
00:03 Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu
23:33 Elon Musk, Twitter'a "geçici" yeni sınırlar getirdi! Mavi tiki olmayanlar günlük 600 tweet görüntüleyecebilecek
23:29 Elon Musk, Twitter'a "geçici" yeni sınırlar getirdi! Mavi tiki olmayanlar günlük 600 tweet görüntüleyebilecek
23:13 Yaz Aylarında Boğulma Vakaları Artıyor
23:09 Yaz aylarıyla birlikte boğulma vakaları arttı: Bir günde 5 şehirde 7 kişi hayatını kaybetti
22:29 Fransa'da polis tarafından öldürülen genç defnedildi
22:26 Fransa'da ölümü infiale yol açan 17 yaşındaki genç defnedildi
22:05 Melis Sezen havuz başında bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı
22:00 Melis Sezen havuz başında leopar bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 02:35:17. #1.13#
SON DAKİKA: FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTI - 21 Ağustos 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement