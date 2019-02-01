Foça Spor Lisesinin Geleceği İçin Çalıştay

Foça Spor Lisesi Çalıştayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu esasları dahilinde gerçekleştirildi.

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar'ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Şahin,İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Bakım Onarım Şube Müdürü Sezer Çiçek, başta Foça, Menemen, Çiğli ve Karşıyaka olmak üzere İzmir'in ilçelerinden gelen futbol kulüpleri ile Foça Yelken Kulübü'nün temsilcileri, çeşitli okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, okul aile birliği yöneticileri ve kişisel olarak davet edilen spor adamları katıldı.

Katılımcılar 7'şer kişilik 4 çalışma grubu oluşturularak çalışmalarını "Foça Spor Lisesi'nin Geleceği", "Projeler", "Müfredat Konuları", "Yapılacak İşbirlikleri" başlıkları altında yaptılar. Çalıştayın sonunda ele alınan konular sonuç ve önerileriyle rapor haline getirildi.

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar; Futbol konulu Ege bölgesinin tek, Türkiye'nin iki spor lisesinden biri olan Foça Spor Lisesi'nin geleceğini planlamaya çalıştıklarını söyledi. Yüksel Akar; "Spor adamlarımız 4 konu başlığı altında stratejileri ve çözüm önerilerini tartıştılar. Görüşülen konuları raporladılar. İzmir'in önemli futbol kulüplerinin temsilcileri 2023 Eğitim Vizyonu ile birlikte spor lisesinin geleceğine yön vermek için biraraya geldiler. Fikir alış verişinin en güzel örneklerini vererek etkili bir çalıştaya imza attılar. Emeği geçen, destek veren tüm kişi ve kulüplerimize, spor adamlarına ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.