Foça Spor Masterleri, Başkan Demirağ'a Teşekkür Etti

Usta futbolcular, Başkan Gökhan Demirağ'a Foça Belediyespor Masterlerine verdiği destek ve ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Demirağ, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi'nde ve çeşitli turnuvalarda büyük başarılar kazanmış usta oyunculara emekleri için teşekkür etti.

Foça Belediyespor Masterleri

Antrenör Şerafettin Camcı yönetimindeki Foça Belediyespor Masterleri, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu tarafından, 2016 Yılı Ocak-Mart aylarında düzenlenen 1. Ege Bölge Şampiyonası'nda Şampiyonluk kazanmıştır. Ardından, Mayıs ayında Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 3. olmuştur. Bu şampiyonada, Foça Kaleci Cem Akbaş en değerli kaleci olarak seçilmiş, 8 gol atan Faruk Tarakçı, Gol Kralı olmuştur. Foça Belediye Spor Masterleri Sorumlusu Necati Vural'a, masterler futbol camiasına katkıları dolayısıyla jüri özel ödülü verilmiştir. Türkiye Masterler Futbol Federasyonu, Başkan Gökhan Demirağ'a, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi'ne göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür plaketi sunmuştur. Haber Muhabiri Seyfi Gül, formasını da giydiği Foça Belediyespor Masterler Takımı ve Kulüp tanıtımı için emek vermiştir.