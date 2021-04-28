FOÇA TATİL KÖYÜ İÇİN İHALE YARIN - Son Dakika

FOÇA TATİL KÖYÜ İÇİN İHALE YARIN

28.04.2021 12:28

İZMİR'in Foça ilçesinde bulunan ve teklif verme süreci 20 Nisan 2021'de tamamlanan Foça Tatil Köyü'nün ihalesi, yarın yapılacak.

İZMİR'in Foça ilçesinde bulunan ve teklif verme süreci 20 Nisan 2021'de tamamlanan Foça Tatil Köyü'nün ihalesi, yarın yapılacak.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olan Foça Tatil Köyü'nde, 1967 ile 2005 yılları arasında hizmet verildi. Türkiye ve dünyadan birçok ünlü ismin ağırlandığı tatil köyünün 2005'te kapatılmasının ardından özelleştirilmesi için daha önce 3 kez ihaleye çıkıldı. İhaleler, 2006 ve 2018 yıllarında kazanan şirketlere Özelleştirme İdaresi'nce tahsis yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildi. 2010 yılında açılan ihaleye ise teklif veren olmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 Şubat 2021'de, resmi web sitesinde Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirileceğini ve konuya ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. İlan edilen ihale sürecinde teklif verme aşaması 20 Nisan Salı günü tamamlandı. Teklif verenlerin kimlikleri hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, 10'a yakın katılımcıyla nihai pazarlık görüşmelerinin yarın yapılacağı bildirildi.

YENİFOÇA YAT LİMANI İHALESİ SONUÇLANDI

Öte yandan altyapısı tamamlanan Yenifoça Yat Limanı üstyapı ihalesinin de sonuçlandığı açıklandı. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın projelerinden alt yapım çalışmaları tamamlanan Yenifoça Yat Limanının üst yapım ihalesi sonuçlanmıştır. Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ediyorum. Foçalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun dedi.

FOÇA TATİL KÖYÜ İÇİN İHALE YARIN
FOÇA TATİL KÖYÜ İÇİN İHALE YARIN
FOÇA TATİL KÖYÜ İÇİN İHALE YARIN
FOÇA TATİL KÖYÜ İÇİN İHALE YARIN
FOÇA TATİL KÖYÜ İÇİN İHALE YARIN
FOÇA TATİL KÖYÜ İÇİN İHALE YARIN
FOÇA TATİL KÖYÜ İÇİN İHALE YARIN

Yenifoça, Türkiye, İzmir, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FOÇA TATİL KÖYÜ İÇİN İHALE YARIN - Son Dakika


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