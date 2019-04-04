Son Dakika Haberleri: Foça Tek Golle Güldü

Foça Tek Golle Güldü

1 saat önce

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup şampiyonluğunun ardından; Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek isteyen Foça Belediyespor, Play-Off ilk maçında Alaçatı Spor'u yendi.

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İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup şampiyonluğunun ardından; Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek isteyen Foça Belediyespor, Play-Off ilk maçında Alaçatı Spor'u yendi.

Atatürk Stadı 2 No'lu Yan Saha'da oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında Aytaç Gülen'in kullandığı köşe vuruşunda Abdullah'ın uzaklaştırmak istediği top Çağrı Gürbüz'e çarpıp gol oldu. Foça Belediyespor, bir sonraki Play-Off maçında, 10 Nisan 2019 Çarşamba günü Aliağa Belediyesi Helvacı Spor ile karşılaşacak. Karşıyaka Efsaneler Sahası'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:01 Kaynak: İHA

Foça Belediyespor, İzmir, Spor
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